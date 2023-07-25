تركيا تواجه حرائق الغابات في 3 ولايات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:27 صباحاً - تواصل فرق الإطفاء التركية، صباح اليوم الثلاثاء، مكافحة حرائق الغابات في 3 ولايات جنوب وغرب البلاد.

وذكر حساب مديرية إدارة الغابات التركية على تويتر: “نواصل مكافحة حرائق الغابات في مناطق كيش وكيمير وتاشاغيل في ولاية أنطاليا، وكذلك في قرية ساروخانلي في ولاية مانيسا ودولكادير أوغلو في ولاية كهرمان مرعش”.

وأظهر فيديو من داخل قمرة القيادة في طائرة تعمل ضمن فريق مكافحة الحرائق، أن مساحات كبيرة قد التهمتها النيران في الغابات.

وأعلنت السلطات التركية صباحا، السيطرة على الحرائق في مناطق من ولاية كهرمان مرعش.

وقال وزير الزراعة والغابات في تركيا، إبراهيم يوماكلي، صباح اليوم إن السلطات قد أرسلت 11 طائرة و22 هليكوبتر و62 وحدة مياه و512 فردًا. لمكافحة الحرائق في كيمير بمحافظة أنطاليا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا المواطنين يوم الإثنين إلى إبداء الحذر وعدم إشعال النار بالقرب من الغابات.

وشهدت منطقة البحر المتوسط ارتفاعا بالغا في درجات الحرارة مؤخرا، تسبب في اندلاع حرائق الغابات في عدد من البلدان، ومنها اليونان جارة تركيا.

وأجبرت الحرائق المشتعلة منذ يوم الأربعاء في رودس السلطات اليونانية على إجلاء 19 ألف شخص من منازل وفنادق في مطلع الأسبوع حيث وصلت النيران المستعرة إلى منتجعات ساحلية على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.