العالم اليوم - روسيا تعتزم خفض الخصم على صادراتها النفطية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 11:22 صباحاً - أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في تصريحات نُشرت الثلاثاء، أن وزارة المالية تعتزم خفض الخصم الذي تستعمله لتحديد الضرائب على صادرات البلاد من النفط الخام إلى 20 دولارا للبرميل من 25 دولارا حاليا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في فبراير قانونا بتثبيت الخصم على خام الأورال الروسي الرئيسي لأغراض حساب الضرائب.

وقال سيلوانوف في مقابلة "يبلغ الخصم حاليا 25 دولارا للبرميل عن سعر خام برنت.. نعتزم خفضه إلى 20 دولارا للبرميل. ندرس تدابير أخرى لتحسين حساب الضرائب على صادرات النفط".

ولم يذكر الوزير مزيدا من التفاصيل بشأن التدابير الأخرى قيد الدراسة، لكنه أضاف أن الوزارة ستجمع من إيرادات النفط والغاز ثمانية تريليونات روبل (88.5 مليار دولار) في 2023 على أساس سعر برنت الحالي البالغ نحو 80 دولارا للبرميل.

انخفضت إيرادات روسيا من النفط والخام 47 بالمئة على أساس سنوي في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما عزته الوزارة إلى انخفاض أسعار خام الأورال وتراجع صادرات الغاز الطبيعي.

وقال سيلوانوف إن عجز الميزانية سيبلغ حوالي اثنين إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.

وأضاف "لدينا موارد كافية للوفاء بالنفقات المخطط لها وستظهر موارد إضافية".