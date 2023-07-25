العالم اليوم - كيف يتتبع الأوكرانيون عمليات إطلاق الصواريخ والمسيرات؟

انتم الان تتابعون خبر كيف يتتبع الأوكرانيون عمليات إطلاق الصواريخ والمسيرات؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 11:22 صباحاً - قال يوري إغنات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية. إن أوكرانيا تراقب جميع الإشارات الجوية والمعلومات حول إطلاق صواريخ او طائرات من دون طيار من الجانب الروسي على مدار الساعة، حيث يتم تقديم المعلومات للفور على طول الأراضي الأوكرانية.

وقال المسؤول الأوكراني في مقابلة صحفية: "تراقب القوات الجوية للقوات المسلحة بنشاط إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار معادية. يفعلون ذلك بمساعدة محطات الرادار والمعلومات من الشركاء".

وأشار إغنات الى أنه "تم تزويد القوات الجوية بمعلومات تشغيلية من الإدارة العسكرية، ولا تعلن القوات الجوية الأوكرانية عبر صفحاتها الرسمية عن جميع الإنذارات حتى لا تسبب قلقا للناس، خاصة في فترة الليل".

وأضاف: "من الضروري تقييم وإعادة تقييم أي تهديد أو خطر معين".

متى يكون التهديد خطيرا؟

وقال المسؤول الأوكراني "تشير قنواتنا الرسمية على تلغرام إلى وجود تهديد خطير:

عندما تقلع قاذفات صواريخ روسية " توبوليف-22" و" توبوليف-95" و" توبوليف-160" من المناطق والمطارات المجاورة.

عندما تكون هناك معلومات حول عمليات إطلاق من السفن الحربية،

عند رصدنا لأي حركة لطائرات روسية من دون طيار باتجاه السماء الأوكرانية".

وقال: "عندما يعمل نظام الدفاع الجوي لدينا من الضروري أن يتوجه الناس الى الملاجئ، لأن الحطام المتناثر من الأهداف التي نستهدفها في السماء سيخلف اضرارا في حال سقوطه".

مصادر المعلومات

ولفت إغنات الى أن المعلومات المتعلقة بالتهديدات تأتي من مصادر مختلفة:

هناك محطات رادار منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

تتلقى أوكرانيا أيضًا معلومات من الحلفاء.

وأضاف: "من الواضح أنه عندما تقلع توبوليف 160 أو توبوليف 95، على سبيل المثال، نحصل على هذه المعلومات من مكان ما، لأننا لا نستطيع تتبعها بمفردنا. هناك حاجة أيضًا إلى ذكاء الفضاء. لذلك، نستخدم جميع مصادر المعلومات".

في الوقت نفسه، أشار إغنات إلى أن هذه المعلومات لا تصل دائمًا في الوقت المحدد.

وأوضح أن هناك حالات لا يتم فيها إعلان الإنذار، ولكن يتم سماع دوي انفجار، لذلك "من الضروري أن نفهم أن الروس يمكنهم إطلاق صواريخ ’أس-300‘ أو ’آر أس زد في‘ RSZV أو ’إسكندر-كاي‘ أو ’توشكا يو‘ من مسافة 100 كيلومتر. وبالتالي يمكن أن يكون لدينا أقل من دقيقة من إطلاق الصاروخ إلى وصوله. ومع ذلك، إذا توفرت هذه المعلومات، فإن القوات الجوية تحاول توفيرها".

وفي وقت سابق تحدث إغنات عن مدى قدرة طائرات F-16 على تعزيز الدفاع الجوي في أوكرانيا. ووفقًا له، سيكون من الممكن الاقتراب بنسبة 100 في المائة تقريبًا من إسقاط الأهداف الجوية.