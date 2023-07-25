العالم اليوم - بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادات دولارية بعائد قياسي

انتم الان تتابعون خبر بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادات دولارية بعائد قياسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 12:22 مساءً - أعلن بنكا مصر والأهلي، أكبر البنوك الحكومية المصرية، الثلاثاء، عن طرح شهادتي استثمار جديدتين بالدولار، بعائد قياسي يصل إلى 7 بالمئة، وهو ما يأتي ضمن محاولات البلاد لدعم مواردها من العملة الصعبة الشحيحة.

تفاصيل شهادات البنك الأهلي

- الشهادة الدولارية الأولى هي "الأهلي بلس"، تبلغ مدتها 3 سنوات، وتقدم عائد سنوي 7 بالمئة يصرف ربع سنويا (كل 3 أشهر) بذات العملة.

- يجوز الاقتراض بضمان الشهادت حتى 50 بالمئة من قيمتها بالجنيه المصري، لأغراض استثمارية، وبحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، بسعر عائد قدره 2.25 بالمئة أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

- الشهادة الدولارية الثانية هي "الأهلي فورا"، وتبلغ مدتها 3 سنوات، بعائد سنوي 9 بالمئة، يصرف مقدما بـ"الجنيه المصري"، عن الفترة كلها، بواقع 27 بالمئة من قيمة الشهادة. ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأميركي.

- الحد الأدنى لشراء الشهادات ألف دولار ومضاعفاتها، ويحتسب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، ويتاح شرائها اعتبارا من الأربعاء.

- البنك الأهلي أعلن أيضا عن توفير قروض شخصية للمصريين العاملين بالخارج، بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج، بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه، وحد أقصى 3 ملايين جنيه، بحيث يتم سداد الأقساط بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا لسعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة 2.25 بالمئة أقل من سعر إقراض البنك المركزي المصري، وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل إلى 4 سنوات.

تفاصيل شهادات بنك مصر

- الشهادة الدولارية الأولى هي "إيليت"، ومدتها 3 سنوات، بعائد سنوي 7 بالمئة، يصرف بالدولار ربع سنويا، ويمكن الاقتراض بضمانها بالجنيه المصري حتى 50 بالمئة من قيمتها وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد قيمتها في نهاية المدة بالدولار.

- الشهادة الثانية هي "القمة"، مدتها ثلاث سنوات، بعائد 9 بالمئة سنويا، يصرف مقدما لثلاث سنوات بعائد تراكمي 27 بالمئة بالجنيه المصري.

- يمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين بفئة ألف دولار ومضاعفاتها، اعتبارا من الأربعاء.