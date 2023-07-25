العالم اليوم - اليوان الصيني يقفز بعد تعهدات حكومية بدعم الاقتصاد

انتم الان تتابعون خبر اليوان الصيني يقفز بعد تعهدات حكومية بدعم الاقتصاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 01:23 مساءً - ارتفع اليوان الصيني، الثلاثاء، بعدما تعهد كبار زعماء البلاد بتعزيز الدعم السياسي للاقتصاد المترنح في حين استقر اليورو والجنيه الإسترليني بعد تراجعهما على مدى أيام في ظل ترقب المستثمرين لاجتماعات بنوك مركزية كبرى.

وزاد اليوان أكثر من 0.5 بالمئة في الأسواق الداخلية والخارجية مع تحمس المستثمرين للتصريحات الصادرة عن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، إلا أن كثيرا منهم لا يزالون في انتظار الحصول على تفاصيل محددة بشأن تدابير التحفيز المعززة.

وبلغ اليوان في أحدث التعاملات بالسوق الخارجية 7.1444 للدولار بينما سجل 7.1454 للدولار في السوق الداخلية. وقفزت أيضا الأسهم الصينية ولا سيما أسهم الشركات العقارية.

وعززت المعنويات الإيجابية القادمة من الصين الدولار الأسترالي الذي ارتفع 0.4 بالمئة إلى 0.6767 دولار.

وفي أوروبا، ارتفع الإسترليني 0.22 بالمئة إلى 1.2854 دولار مسجلا أول مكاسبه اليومية بعدما انخفض لسبع جلسات متتالية في أطول سلسلة خسائر له منذ مارس 2020.

وزاد اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.1076 دولار بعدما هوى لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1059 دولار في وقت سابق من الجلسة. وأظهر مسح أمس الاثنين انكماشا أكبر من المتوقع لنشاط الأعمال بمنطقة اليورو في يوليو.

واستمر الضغط على الين مسجلا 141.30 للدولار ويواجه صعوبة في التعافي من الخسائر الفادحة التي تكبدها يوم الجمعة بعدما ذكر تقرير لوكالة رويترز أن بنك اليابان (المركزي) يميل للإبقاء على سياسة التحكم في منحنى العائد دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع.