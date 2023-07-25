العالم اليوم - "الدار" تعتزم استثمار 500 مليون درهم لتجديد مركزي تسوق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 01:23 مساءً - تعتزم شركة الدار العقارية الإماراتية استثمار 500 مليون درهم (136 مليون دولار) لتجديد اثنين من مراكز التسوق التابعة لها، وهو ما يرفع إنفاق الدار على تجديد أصولها الرئيسية من وجهات التجزئة إلى مليار درهم.

وبحسب بيان الشركة، الثلاثاء، لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن الاستثمارات الجديدة سيتم توجيهها لتطوير مركزي الجيمي مول بالعين، والحمرا مول برأس الخيمة.

وقالت الشركة إن خطة التجديد تستهدف زيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير في الجيمي مول بنسبة 20 بالمئة بتبلغ 91 ألف متر، على أن يتم الانتهاء منها بحلول الربع الأول من 2025.

يذكر أن الدار العقارية كانت استحوذت على الحمرا مول في فبراير 2022 مقابل 410 ملايين درهم، وتهدف خطة التطوير إلى إعادة تصميم مساحاته وتجديد واجهته الخارجية، ومن المقرر تنفيذ المشروع على عدة مراحل تنتهي في منتصف عام 2024.

وقالت الشركة إن الإعلان عن الاستثمارات الجديدة يأتي عقب إنجازها خطة تجديد "ياس مول" بتكلفة 500 مليون درهم، والتي تم الإعلان عنها في 2021.