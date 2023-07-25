العالم اليوم - أرباح مصرف الإنماء ترتفع إلى 330 مليون دولار في الربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 01:23 مساءً - أعلن مصرف الإنماء السعودي ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني 2023 بنسبة 32.4 بالمئة لتصل إلى 1.2 مليار ريال (حوالي 330 مليون دولار)، بالمقارنة مع 925 مليون ريال كان قد سجلها بالربع المماثل من العام السابق.

وقال المصرف في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 26.1 بالمئة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات، وقابل ذلك انخفاض في دخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وأضاف البيان: "في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 18.7 بالمئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف رواتب الموظفين ومصاريف الإيجارات والاستهلاكات، ومصروف خسائر الائتمان المتوقعة".

كما ارتفعت أرباح مصرف الإنماء، إلى 2.2 مليار ريال (590 مليون دولار) بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة قدرها 25 بالمئة، مقارنة بأرباح 1.7 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبلغت ربحية السهم بنهاية الفترة الحالية 1.05 (ريال/للسهم) والفترة المماثلة من العام السابق 0.85 (ريال/للسهم) و ذلك بقسمة صافي دخل الفترة بعد الزكاة (معدل بعد خصم التكاليف المتعلقة بصكوك الشريحة الأولى) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة.