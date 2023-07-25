العالم اليوم - ألغام حول محطة زابوريجيا.. كيف تؤثر على "الأمن النووي"؟

انتم الان تتابعون خبر ألغام حول محطة زابوريجيا.. كيف تؤثر على "الأمن النووي"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 02:21 مساءً - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن موظفيها في محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، تحدثوا عن مشاهدتهم ألغاما مضادة للأفراد حول الموقع، فيما تشن كييف هجوما مضادا ضد قوات موسكو المتحصنة في المنطقة بعد 17 شهرا من الحرب.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في بيان، الإثنين: "وجود مثل هذه المتفجرات في الموقع يتعارض مع معايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهات الأمن النووي، ويخلق ضغطا نفسيا إضافيا على موظفي المحطة".

لكن البيان أشار إلى أن "أي تفجير للألغام الواقعة بين الحواجز الخارجية والداخلية للموقع لن يؤثر على أنظمة الأمن والسلامة النووية بالموقع".

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا عن قلقها بشأن المنشأة، التي تعد واحدة من أضخم 10 منشآت نووية في العالم، وسط مخاوف من كارثة نووية محتملة.

ويتواجد مفتشو الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المنشأة، التي لا يزال يديرها موظفون أوكرانيون.

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