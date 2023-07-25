العالم اليوم - أزمة إسرائيل تصل إلى المستشفيات.. الأطباء في "إضراب شامل"

انتم الان تتابعون خبر أزمة إسرائيل تصل إلى المستشفيات.. الأطباء في "إضراب شامل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 02:21 مساءً - أعلن الأطباء في إسرائيل خوض إضراب شامل، الثلاثاء، رفضا لتمرير الكنيست (البرلمان) الحزمة الأولى من التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا.

ماذا يريد أطباء إسرائيل؟

أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل، التي تقول إنها تمثل 95 من أطباء البلاد، أنها ستخوض إضرابا لمدة 24 ساعة.

قالت إن هناك استثناءات محدودة للإضراب تشمل الرعاية الطارئة.

لا يشمل الأمر الأطباء المحترفين فقط، إنما يمتد إلى المتدربين، حيث قالت نقابتهم إن نسبة المشاركة في الإضراب نحو 73 بالمئة.

كانت نقابة الأطباء قد خاضت الأسبوع الماضي إضرابا تحذيريا محدودا، بعدما قالت إن التعديلات القضائية ستدمر نظام الرعاية الصحية.

الرد الحكومي

لم تقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مكتوفة الأيدي أمام إضراب الأطباء.

قال وزير الصحة موشي أربيل، إنه يسعى للحصول على قرار قضائي يمنع الأطباء من الإضراب.

وتنضم خطوة الأطباء إلى احتجاجات أخرى من قطاعات شتى بالمجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك إعلان 10 آلاف عنصر من قوات الاحتياط رفضهم الخدمة العسكرية مجددا.

وفي السياق ذاته، قالت نقابات العمال الإسرائيلية "الهستدروت"، إنها تدرس إعلان إضراب عام في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في إسرائيل على صعيد حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة.

واعتبرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن أكبر الأزمات الداخلية التي تعصف بإسرائيل "دخلت مرحلة جديدة مع هذه النوع من الاحتجاجات".

تمرير التعديل وسط احتجاجات