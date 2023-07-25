العالم اليوم - موسكو وكييف تتبادلان إفشال الهجمات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 03:22 مساءً - أعلنت موسكو أن أوكرانيا شنَّت محاولةً فاشلة لمهاجمة سفنية تابعةٍ للأسطول الروسي في البحر الأسود.

وقال الجيش الروسي إن القوات التابعة للأسطول عززت حمايةَ قواعدِه من هجمات الطائرات من دون طيار الأوكرانية على مستوى السطح وكذلك تحت الماء.

وكشف عن زيادة الوسائل التقنية لحماية القاعدة الرئيسية للأسطول والأماكن التي ترسو فيها السفن، وتجهيزها بأعمدة مراقبة بصرية إلكترونية.

في المقابل، أعلنت الإدارةُ العسكرية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما جويا بطائرات مسيَّرة على كييف في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وقالت الإدارةُ إنه تمَّ رصدُ جميع الطائرات المسيَّرة وتدميرُها من قبل الدفاعات الجوية في كييف لدى اقترابها من العاصمة.

كما انطلقت صفاراتُ الإنذار في كل من أوديسا، وميكولايف، وخيرسون، تحذيرا من ضربات جوية روسية محتملة.

وقال مدير مركز "جى إس إم" للدراسات الدكتور آصف ملحم في حديث لـ"دوت الخليج":