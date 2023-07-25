العالم اليوم - الجزائر تعلن إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 03:22 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر، الثلاثاء، إخماد 80 بالمئة من الحرائق في البلاد، مؤكدة استمرار عمليات السيطرة على 13 بؤرة حريق موزعة في 7 ولايات.

وقالت الداخلية الجزائرية في بيان لها:

متابعة للوضعية العامة المتعلقة بمكافحة الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن، نُعلم بنجاح مصالح الحماية المدنية في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمئة، بعد التجند دون انقطاع طوال ليلة أمس (الإثنين)، وتعزيز العمليات الميدانية برا بالمورد البشري والعتاد وتعاضد الإمكانيات بين الولايات.

تحققت هذه النتائج الإيجابية بفضل فعالية التدخلات الجوية من طائرات الإطفاء المقحمة التي حققت نتائج ملموسة، بلغت نجاعتها القصوى بعد التحسن النوعي للظروف المناخية وانخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة.

تتواصل عمليات الإخماد حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق موزعة على عبر 7 ولايات، وتبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق بها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة.

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باشرت السلطات المحلية بالمناطق التي تم على مستواها التحكم بالحرائق عمليات معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين قصد المضي في إجراءات تعويضها.

خسائر فادحة

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ذكرت أن عدد ضحايا حرائق الغابات بلغ 34 قتيلا، من بينهم 10 جنود.

ولقي العسكريون مصرعهم في ولاية بجاية شرق العاصمة الجزائر، وذلك بعدما تسببت قوة الرياح في تغيير اتجاه النيران بشكل عشوائي تجاه موقع العسكريين.

وذكرت تقارير صحفية أن عددا من الضحايا المدنيين سقطوا في بلدة توجة غرب ولاية بجاية، منها عائلة مكونة من 6 أشخاص هم أب وأم و4 أولاد أحدهم رضيع، بينما كانوا يحاولون الفرار على متن سيارتهم عندما حاصرتهم النيران.