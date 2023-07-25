زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب تركيا
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الثلاثاء، أن زلزالاً بلغت شدته 5.7 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط تركيا.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن المركز، قوله: إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.
وتجاوز عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع في السادس من شهر فبراير الماضي 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا ارتفاع عدد القتلى على أراضيها إلى أكثر من 44 ألفا.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: إن تركيا تعرضت لـ9136 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية كهرمان مرعش فجر السادس من فبراير الجاري.
وضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية قونية وسط تركيا، عصر الجمعة.
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