العالم اليوم - ارتفاعات قوية للأسهم الصينية بعد تعهدات حكومية بدعم الاقتصاد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 04:20 مساءً - حققت الأسهم الصينية واليوان، ارتفاعات قوية الثلاثاء، بعد وعود من كبار المسؤولين في البلاد بدعم الاقتصاد المترنح، وتقديم مزيد من الدعم لقطاع العقارات المتعثر، وتقليل عبء ديون الحكومات المحلية.

وتعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار بقيادة الرئيس شي جين بينغ- بتعديل السياسات الخاصة بقطاع العقارات خلال اجتماع رئيسي للتخطيط الاقتصادي.

ونتيجة لهذه الوعود ارتفع مؤشر "هانغ سنغ" الذي يتتبع الشركات الصينية الكبرى المدرجة في هونغ كونغ، بنسبة 4.4 بالمئة مسجلا أكبر ارتفاع منذ الثاني من يونيو، كما ارتفع اليوان بنحو 0.6 بالمئة، في حين ارتفعت أيضاً السندات المقومة بالدولار الخاصة بشركات التطوير العقاري الصينية.

تعهدات بكين بإخراج قطاع الإسكان من الركود الحاد، أنعشت أيضا أسعار المعادن عالميا، وخاصة النحاس وخام الحديد، حيث تمثل سوق العقارات نحو 40 بالمئة من الطلب الصيني على الصلب، كما أنه مهم لاستهلاك المعادن مثل النحاس والألمنيوم والزنك.

وأعلنت الصين أنها حددت عدة قطاعات رئيسية سيتم التركيز عليها لتحفيز الاستثمار الخاص، في سياق جهود الحكومة لتعزيز نمو القطاع الخاص في البلاد.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، إنها ستعمل على معالجة مخاوف مؤسسات القطاع الخاص المتعلقة بصعوبات التمويل، في مجالات النقل وحفظ المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الجديدة والتصنيع المتقدم والزراعة الحديثة، بينما تعهدت اللجنة الوطنية للتوثيق والبحث "NDRC" بإنشاء فهرس للمشاريع ذات الأولوية وتبنت تدابير لتحسين الدعم التمويلي لمشاريع الاستثمار الخاص.

وتأتي هذه التحركات مع تراجع الاستثمار الخاص في الأصول الثابتة في الصين خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من زيادة إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.8 بالمئة في نفس الفترة.

وكان مجلس الدولة الصيني قد شدد الأسبوع الماضي على أهمية تنشيط القطاع الخاص، وأعلن عن تدابير تشمل خططًا لتحسين بيئة الأعمال في البلاد وتحسين تخصيص رأس المال الخاص لمشاريع البنية التحتية الكبرى.

كما تعهدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بضمان دعم الموارد الأخرى لمشاريع الاستثمار الخاصة، مثل استخدام الأراضي، وتشجيع المشاريع الاستثمارية الخاصة على إصدار منتجات ائتمان الاستثمار العقاري "REIT" لتحفيز المزيد من الاستثمارات.