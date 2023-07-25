العالم اليوم - مبابي وسان جرمان.. رئيسة بلدية باريس على خط الأزمة

انتم الان تتابعون خبر مبابي وسان جرمان.. رئيسة بلدية باريس على خط الأزمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 04:20 مساءً - أعلنت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، الثلاثاء، عندما سئلت عن الخلاف بين باريس سان جرمان ونجمه كيليان مبابي، أنها "لا تفهم ما الذي يلعبه" فريق العاصمة مع قائد منتخب فرنسا.

وقالت هيدالغو في تصريح لقناة "بي إف إم تي في"، وراديو "مونتي كارلو": "أنا لا أفهم على الإطلاق ما الذي يلعبه باريس سان جرمان. لديهم أفضل لاعب في العالم. كيليان هو أفضل لاعب في العالم".

وأضافت مندهشة: "إنهم مستعدون لعدم إشراكه الموسم المقبل، أعترف أنني لا أفهم شيئا".

وتابعت: "من الواضح أن كيليان لاعب استثنائي وأود أن يبقى في باريس. أعتقد أنها كانت أيضا رغبته في البقاء لأطول فترة ممكنة في باريس، لذا فالسؤال هو: ما الذي يلعبه باريس سان جرمان؟".

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