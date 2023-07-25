العالم اليوم - بالفيديو.. مقاتلة روسية ترمي قنابل مضيئة على مسيّرة أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 05:17 مساءً - أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، أن طائرة حربية روسية حلقت بشكل خطير قرب طائرة أميركية مسيّرة وألحقت بها أضرارا، بينما كانت تنفذ مهمة ضد تنظيم داعش الإرهابي في الأجواء السورية.

ماذا قال الجيش الأميركي؟ أصدر سلاح الجو الأميركي بيانا قال فيه إن الحادثة وقعت في الأجواء السورية الأحد الماضي.

قال إن الطائرة الحربية الروسية حلقت قريبا جدا من طائرة مسيّرة من طراز "أم كيو-9".

أطلقت المقاتلة الروسية قنابل ضوئية صوب الطائرة الأميركية بينما كانت تحلق فوقها، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في مروحتها.

لكن الطاقم الذي يسيّر الطائرة تمكن من إبقاء الطائرة "الدرون" محلقة في الأجواء حتى هبطت في قاعدتها بسلام.

اعتبر أن التجاهل الروسي "الصارخ" لسلامة الطيران يشوش على مهمة ضمان الهزيمة التامة لداعش.

دعا القوات الروسية في سوريا إلى وقف "السلوك المتهور والاستفزازي وغير المهني" فورا. فيديو المواجهة يظهر الفيديو مقاتلة حربية روسية تقترب شيئا فشيئا من الطائرة المسيّرة. كانت الطائرة قريبة إلى درجة أن حركة الطيار الروسي وملامح المقاتلة كانت واضحة في الفيديو. أظهرت لقطات بالأبيض والأسود يبدو أنها التقطت من طائرة أخرى قنابل ضوئية ألقتها المقاتلة الروسية على الطائرة الأميركية. حوادث متكررة تكررت في الأسابيع الأخيرة حوادث تحليق الطائرات الروسية على مسافة قريبة من المسيّرات الأميركية.

قالت واشنطن إن طائرة روسية تحرشت بمسيّرة أميركية في اليوم الذي نفذت فيه عملية اغتيال زعيم في داعش مطلع يوليو الجاري.

وقبل هذا الحادث، وقعت حادثتان مماثلتان في يوليو الجاري.

وذكر مسؤول أميركي أن قوات بلاده في سوريا رفعت من قدراتها لمواجهة "تحرّشات الروس" والجماعات التابعة لطهران والحكومة السورية.

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