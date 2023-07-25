العالم اليوم - الإمارات تفتتح مكتبا تنسيقيا للمساعدات الخارجية بدمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 06:22 مساءً - افتتح مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان الشامسي، الثلاثاء، أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية في البعثات الخارجية، وذلك بمقر سفارة الإمارات بالعاصمة السورية دمشق.

وقال الشامسي: "إن افتتاح أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية بالعاصمة السورية دمشق يأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب السوري الشقيق وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة الدعم الإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية"، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف: "في سياق استكمال مسيرة النجاح وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية، جاء قرار مجلس الوزراء رقم 4/5 لعام 2022 لتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في الدولة وإنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة في الخارج تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في مجموعة من الدول المستفيدة من المساعدات من الجهات المانحة الإماراتية".

وأشار إلى أنه تم تحديد مجموعة من الأدوار الهامة للمكاتب التنسيقية لتعزيز كفاءة وتنافسية المساعدات وفق أفضل المعايير الدولية، كالإشراف على ملف المساعدات الخارجية الإماراتية في الدول المستفيدة، بما يضمن تنسيق الجهود للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، والمتابعة المستمرة للمشاريع والبرامج في هذا الصدد.