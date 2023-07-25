العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة على محور كراسني ليمان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 06:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، سيطرة القوات الروسية على بلدة جديدة على محور كراسني ليمان في مقاطعة لوغانسك بإقليم الدونباس، شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "لواء البنادق الآلي الخامس عشر" نفذ عمليات هجوم مضاد ناجحة على محور كراسني ليمان، حيث تم تحرير بلدة "سيرغيفكا".

وأشارت الوزارة إلى أن التقدم الإجمالي للقوات الروسية بلغ ما يصل إلى 4 كيلومترات على طول الجبهة، وما يصل إلى كيلومترين في عمق التشكيلات القتالية للعدو، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وفي منطقة حقول سيريبريانسكي، صدت وحدات من فوج الهجوم الجوي 234 هجوما للقوات الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى القوات الروسية وألحقت بالقوات الأوكرانية هزيمة نارية، ونفذت هجوما مضادا وتقدمت مسافة 1.5 كيلومترا في عمق دفاع القوات الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الدفاع الروسية إن الإجراءات النشطة لوحدات المدافعة من قوات تجمع "الجنوب" على محور دونيتسك نجت في صد 8 هجمات للقوات الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية حققت إصابات مباشرة بوحدات ألوية القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدتي غريغوروفكا وكوستانتينوفكا في دونيتسك.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 140 مقاتلا في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوريجيا خلال اليوم.