العالم اليوم - ارتفاع قياسي لعدد مستخدمي "سبوتيفاي" في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع قياسي لعدد مستخدمي "سبوتيفاي" في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 06:22 مساءً - حققت شبكة "سبوتيفاي" زيادة قياسية في عدد مستخدميها النشطين، إذ ارتفع إلى 551 مليوناً في نهاية الربع الثاني من السنة، بحسب ما أعلنته المجموعة السويدية الثلاثاء، وهو ما يُفسّر جزئياً بمعاودتها استقطاب "الجيل زي".

وفاقت هذه النتائج توقعات المحللين الذين رجّحوا بلوغ عدد المستخدمين 529,9 مليوناً فحسب.

ومن أسباب هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 27 في المئة على مدار عام الارتفاع الكبير في عدد المستمعين الجدد من "الجيل زي"، أي مواليد مرحلة 1997-2010، بحسب "سبوتيفاي"، التي تعتبر صاحبة الصدارة عالمياً في مجال الموسيقى بالبث التدفقي.

وأدى هذا الارتفاع في عدد المشتركين إلى زيادة حجم مبيعات المنصة السويدية بنسبة 11 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة إياها من العام الفائت، إذ بلغت 3.2 مليارات يورو، وهو ما يتطابق مع التوقعات.

كذلك زاد عدد المشتركين في مقابل بدل مالي بنسبة 17 في المئة وبلغ 220 مليوناً، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 217 مليوناً.

وأعلنت المجموعة الاثنين أنها رفعت سعر اشتراكاتها المتميزة في أسواق عدة في مختلف أنحاء العالم، حاذية بذلك حذو المنصات المنافسة ومنها "آبل" و"أمازون".

وأعلنت "سبوتيفاي" في يونيو الفائت الاستغناء عن مئتي وظيفة في أنشطتها في مجال المدونات الصوتية (بودكاست)، ما يوازي 2 بالمئة من إجمالي موظفيها.

وقد استثمرت سبوتيفاي، الرائدة عالمياً في قطاع البث التدفقي للمحتويات الصوتية، مئات ملايين الدولارات في مجال البودكاست في السنوات الأخيرة، ما جعلها تتصدر هذا القطاع في العالم.

غير أن القطاع لا يحقق الربحية المطلوبة للشركات، وفق محللين.