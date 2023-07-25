العالم اليوم - تيك توك تطلق منصة تجارة إلكترونية بأميركا لبيع السلع الصينية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 07:20 مساءً - تعتزم شركة تيك توك إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية في أوائل أغسطس لبيع السلع صينية الصنع في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة، الثلاثاء.

وأفاد التقرير بأن تطبيق تيك توك يسعى لتكرار النجاح الذي حققته منصتا التسوق الصينيتان "شي إن" و"تيمو"، وأنه سيكون مسؤولا عن تخزين وشحن المنتجات نيابة عن المصنعين والتجار في الصين.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة إجراءات تدقيق مشددة من مسؤولين أميركيين بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

وتبذل الشركة جهودا مضنية لتفادي الحظر في الولايات المتحدة وخاصة بعد أن طرح مشرعون مشروع قانون من شأنه أن يعطي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سلطة حظر التطبيقات التي تشكل مخاطر أمنية.