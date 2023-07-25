العالم اليوم - "بي بي سي" تعتذر بعد "سؤال غير لائق" لقائدة منتخب المغرب

انتم الان تتابعون خبر "بي بي سي" تعتذر بعد "سؤال غير لائق" لقائدة منتخب المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 08:18 مساءً - تقدمت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) باعتذار، بعد سؤال "غير مناسب" وجهه مراسلها لأبرز لاعبة في منتخب المغرب، في مؤتمر صحفي على هامش مباراته مع ألمانيا في كأس العالم للسيدات.

وسأل صحفي "بي بي سي" لقائدة المنتخب غزلان الشباك، إذا ما كان منتخب المغرب يضم لاعبات "مثليات"، وكيف هي الحياة بالنسبة لهن في بلدهن.

ومع المفاجأة التي حلت بلاعبة منتخب المغرب، تدخل مسؤول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي حضر المؤتمر، قائلا: "أنا آسف. هذا سؤال سياسي للغاية. سنلتزم فقط بالأسئلة المتعلقة بكرة القدم من فضلك".

لكن المراسل أصر للحصول على إجابة، وتابع: "السؤال ليس سياسيا. إنه يتعلق بالناس. لا علاقة له بالسياسة".

إلا أن "بي بي سي" أصدرت اعتذارا جاء فيه أنها "تدرك أن السؤال لم يكن مناسبا"، وقال متحدث باسمها، الثلاثاء، إن "بي بي سي لم يكن لديها أي نية للتسبب في ضرر".

وتلقى منتخب المغرب هزيمة ثقيلة أمام نظيره الألماني بسداسية نظيفة، الإثنين، في مونديال السيدات الذي تستضيفه نيوزيلندا.

وبعد 7 أشهر من وصول منتخب الرجال إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر، أصبح المغرب أول فريق عربي يخوض مباراة في كأس العالم للسيدات.

وتأمل اللاعبات المغربيات في تحقيق نتيجة أفضل في المواجهة المقبلة ضد كوريا الجنوبية.