رئيس مجلس النواب الأمريكى يتحدث عن إجراءات لعزل بايدن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 08:25 مساءً - أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي يتحدث صراحة عن إجراءات لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية صلته بمخالفات تجارية تخص نجله.

وفى وقت سابق أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة إن بي سي الأمريكية، أن اثنين من كل ثلاثة مشاركين قلقون بشأن القدرة الصحة العقلية والبدنية للرئيس جو بايدن البالغ من العمر الآن 80 عاما.

ووجد الاستطلاع أن 68% قلقون من أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما لا يمتلك الصحة العقلية والبدنية الضرورية لمهام وظيفته، مع 55% قالوا أن لديهم مخاوف "كبيرة"، وقال 32% إن لديهم مخاوف بسيطة أو ليست لديهم مخاوف بشأن صحة بايدن.

وبالنسبة لترامب، أجاب 55% بالإيجاب عند سؤالهم عما إذا كانوا قلقين بشأن الصحة العقلية والبدنية للرئيس السابق ترامب، بما فى ذلك قال 44 % إن لديهم مخاوف طفيفة أو ليس لديهم مخاوف من أن ترامب البالغ من العمر 77 عاما يتمتع بالصحة العقلية والبدنية اللازمة لشغل منصب الرئيس.