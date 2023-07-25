إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات بالجزائر
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الثلاثاء عن إخماد 80 بالمائة من حرائق الغابات المستعرة منذ أيام في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عمليات الإخماد تتواصل حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق، موزعة عبر 7 ولايات.
وتبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق فيها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق في 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة.
وقالت الداخلية إنه تم تسجيل 10 وفيات من أفراد الجيش الجزائري، و24 قتيلا من صفوف المدنيين.
وأفادت الداخلية في بيانها بأنه تمت الاستعانة بطائرات "بيرييف 200" التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران، بالإضافة طائرات أخرى مستأجرة.
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