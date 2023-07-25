العالم اليوم - "غير مكيفة".. كيف ستتجاوز أولمبياد باريس موجة الحر؟

انتم الان تتابعون خبر "غير مكيفة".. كيف ستتجاوز أولمبياد باريس موجة الحر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:22 مساءً - رغم تجاوز الحرارة في باريس 40 درجة مئوية في بعض الأحيان، فإن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يثق أن الرياضيين سينامون بشكل مريح في أماكن إقامتهم غير المكيفة، خلال الأولمبياد العام المقبل.

وقال توماس باخ للصحفيين خلال زيارة تفقدية: "اللجنة المنظمة بذلت جهودا كبيرة وإجراءات كثيرة لتقليل الحرارة بواقع 6 درجات مقارنة بالحرارة الخارجية، وربما أكثر".

وشهدت باريس، مثل العديد من المدن الأوروبية، صيفا شديد الحرارة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 43 في يوليو من العام الماضي.

وقال باخ إنه لا يشعر بالقلق إزاء موجات الحر التي تؤثر على راحة 15 ألف رياضي متوقع مشاركتهم في الأولمبياد وألعاب أصحاب الهمم، حيث اضطرت اللجنة المنظمة للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة خلال أولمبياد طوكيو 2021.

وقال: "سنستفيد من هذه التجربة عندما يتعلق الأمر بباريس".

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