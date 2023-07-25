إنقاذ 85 مهاجرا على متن قارب قرب جزر الكناري الإسبانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:29 مساءً - قال مركز تنسيق الطوارئ والأمن في جزر الكناري، اليوم الثلاثاء، إن خدمات الإنقاذ عثرت على 85 مهاجرا وجثة رجل متوفى على متن قارب ليس بعيدا عن جزر الكناري الإسبانية.

وكتب المركز في تغريدة على “تويتر”: “تم العثور على جثة رجل متوفى في قارب تم اعتراضه الليلة الماضية (يوم الاثنين) ليس بعيدا عن جزيرة جراند كناري، حيث تم العثور علي 85 شخصا”.

وأضافت أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح متوسطة الخطورة.

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اعتبارا من 19 يونيو، من بين 81,973 مهاجرا وافدا إلى أوروبا في عام 2023، كان 74,590 وافدا عن طريق البحر، وفقا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

وتوفي أو فقد ما يصل إلى 1,380 مهاجرا في الطريق.