رئيس النواب الأمريكي: مخالفات ”هانتر” التجارية تُهدد بعزل ”بايدن”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:29 مساءً - قال رئيس مجلس النواب الامريكي، كيفن مكارثي، إنه يتحدث صراحة عن إجراءات لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية صلته بمخالفات تجارية تخص نجله "هانتر"، وذلك وفقًا لخبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

رفض البيت الأبيض التعليق

ورفض البيت الأبيض، في يونيو بشكل قاطع، التعليق على الوثائق التي حصل عليها الكونجرس وتتضمن رسائل بريد إلكتروني، تشير إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي يمكن أن يكون قد شارك في صفقات ابنه، كما يرجح إمكانية أنه ساعده في التأثير على شركائه التجاريين.