اليونان تواجه معارك النيران وفوضى الإجلاء وانهيار السياحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 09:29 مساءً - أفادت صحيفة الجارديان البريطانية أن معركة احتواء حرائق الغابات في اليونان المنتشرة في جميع أنحاء البلاد مستمرة لليوم الثامن على التوالي، حيث يكافح رجال الإطفاء لإخماد ألسنة اللهب وسط مشاهد من الفوضى الناجمة عن أكبر عملية إجلاء للسائحين على الإطلاق في رودس المنكوبة بالجحيم.

وتابعت أن اليونان شهدت أكبر موجة لإلغاء حجوزات السفر وسط توقعات بانهيار القطاع السياحي لليونان.

أضافت أنه بمساعدة طائرات إسقاط المياه، تعمل السلطات على مدار الساعة لترويض العديد من الحرائق حيث قال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه من الواضح أن البلاد "في حالة حرب بالنار"، وتتركز الجهود على إخماد الحرائق المستعرة في جزيرتي إيفيا وكورفو، بالإضافة إلى رودس.

وقال زعيم يمين الوسط للبرلمان اليوناني:"هذه المعركة غير متكافئة، وستظل كذلك طالما ظلت الظروف صعبة" محذرًا من أن الأيام القادمة ستكون أكثر صعوبة، وسط تنبؤات بارتفاع أكبر لدرجات الحرارة.

وأوضحت الصحيفة أنه مع اندلاع الجحيم الناجم عن الرياح في التربة الجافة بسبب الحرارة الشديدة، كثفت السلطات أيضًا عمليات الإجلاء، وأمرت الأفراد بمغادرة الفنادق والمنازل.

وتابعت أنه بين عشية وضحاها فر ما يقدر بـ 2466 مواطنًا من مساكن في 17 قرية على طول الساحل الشمالي لكورفو، وهى منطقة يشتهر بها البريطانيون الذين يمتلكون فيلات، بينما أُجبر المئات على إخلاء المجتمعات في إيفيا.

جاءت عمليات الإجلاء الأخيرة بعد أيام من وصول الجحيم الوافد حول مناطق المنتجعات في جنوب شرق رودس إلى ما وصفه المسؤولون بأنه أكبر إجلاء في التاريخ اليوناني، والذي شهد انتقال 19 ألف شخص - معظمهم من السياح - إلى شمال الجزيرة عبر البر والبحر.

وروى المصطافون اللحظات التي أصابتهم الذعر خلال عمليات نقلهم في عطلة نهاية الأسبوع في منتصف الليل في شاحنات عسكرية من الشواطئ قبل وضعهم على متن سفن تابعة للبحرية اليونانية.

وأعرب الكثيرون عن صدمتهم لأن شركات السفر نقلت سائحين بريطانيين آخرين إلى الجزيرة في وقت متأخر من ليلة السبت عندما كان من الواضح أن الحرائق كانت مستعرة بشكل لا يمكن السيطرة عليه عبر مساحة كبيرة من الجزيرة.

وأوضحت الصحيفة أن اليونان تشهد أعلى درجات للحرارة خلال الـ 50 عامًا الماضية، والتي بلغت ما يقرب من 45 درجة مئوية في المنطقة الوسطى من ثيساليا.

وتابعت أن أزمة المناخ تسببت في زيادة موسم حرائق الغابات بحوالي أسبوعين في المتوسط في جميع أنحاء العالم، وهي مسؤولة عن ارتفاع احتمالية نشوب حريق ومناطق أكبر محترقة في جنوب أوروبا.

في مواجهة الرياح القوية والمتقطعة التي تشتعل ألسنة اللهب، قال مسؤولو الحماية المدنية في أثينا إنه لم يُترك لهم سوى خيار ضئيل بخلاف تنفيذ ما وصفوه بعملية "احترازية" لإبعاد السياح عن طريق الأذى في رودس.