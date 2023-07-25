العالم اليوم - إدانة صلاح عبد السلام في تفجيرات بروكسل

انتم الان تتابعون خبر إدانة صلاح عبد السلام في تفجيرات بروكسل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 يوليو 2023 10:19 مساءً - دانت محكمة في بروكسل، الثلاثاء، 8 رجال بالقتل والشروع في القتل، لدورهم في تفجيرات 2016 في العاصمة البلجيكية، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 300.

ومن بين هؤلاء صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في المحاكمة المتعلقة بهجمات باريس عام 2015، الذي ألقي القبض عليه قبل 4 أيام من هجمات بروكسل.

وأعلنت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصا الحكم، بعد قرابة 3 أسابيع من المداولات.

وكانت تهمة ارتكاب جريمة القتل ضمن اتهامات عديدة يواجهها المشتبه بهم، علما أن البت في الحكم سيتم في جلسة منفصلة لن تكون قبل سبتمبر.

ويقضي عبد السلام بالفعل حكما بالسجن مدى الحياة في فرنسا، لدوره في هجمات باريس.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن كل من هجمات بروكسل وباريس.