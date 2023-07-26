اعتقال 3 متهمين بحوزتهم كتاب أثري في كركوك

اعتقال 3 متهمين بحوزتهم كتاب أثري في كركوكأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية يوم الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة متهمين بحوزتهم كتاب أثري يعود لحقبة تاريخية قديمة في كركوك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وكالة الاستخبارات القول: إن "مفارز وكالة الاستخبارات بكمين محكم تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم كتاب داخل صندوق أثري يتضمن عدة صفحات ومنقوشة برسومات وكتابات بالخط الذهبي يعود إلى حقبة تاريخية قديمة" في محافظة كركوك".

وأوضحت أن "ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة بالتعاون من جهاز المخابرات الوطني ".

وأضافت: إنه" تم تدوين أقوال المتهمين واعترفوا صراحة قيامهم بالمتاجرة بهذا الكتاب الأثري".. مشيرة إلى، أنه" تم توقيفهم وفق أحكام المادة "44" من قانون الآثار والتراث لينالوا جزاءهم العادل".