اعتقال 3 متهمين بحوزتهم كتاب أثري في كركوك
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية يوم الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة متهمين بحوزتهم كتاب أثري يعود لحقبة تاريخية قديمة في كركوك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن وكالة الاستخبارات القول: إن "مفارز وكالة الاستخبارات بكمين محكم تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم كتاب داخل صندوق أثري يتضمن عدة صفحات ومنقوشة برسومات وكتابات بالخط الذهبي يعود إلى حقبة تاريخية قديمة" في محافظة كركوك".
وأوضحت أن "ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة بالتعاون من جهاز المخابرات الوطني ".
وأضافت: إنه" تم تدوين أقوال المتهمين واعترفوا صراحة قيامهم بالمتاجرة بهذا الكتاب الأثري".. مشيرة إلى، أنه" تم توقيفهم وفق أحكام المادة "44" من قانون الآثار والتراث لينالوا جزاءهم العادل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال 3 متهمين بحوزتهم كتاب أثري في كركوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.