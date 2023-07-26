العالم اليوم - الجزائر تؤكد احتواء حرائق غابات ضخمة

انتم الان تتابعون خبر الجزائر تؤكد احتواء حرائق غابات ضخمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 04:20 صباحاً - ذكر التلفزيون الرسمي أن الجزائر تمكنت من احتواء حرائق استعرت في غاباتها.

واجتاحت حرائق الغابات مناطق في الجزائر فأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، بينهم عشرة جنود، وأجبرت نحو 1500 شخص على إخلاء منازلهم.

ويشهد شمال إفريقيا وجنوب أوروبا موجة حر شديدة، حيث سجلت درجات حرارة 49 درجة مئوية في مدن تونسية.