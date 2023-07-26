العالم اليوم - أرباح السعودي الفرنسي ترتفع إلى 290 مليون دولار في 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر أرباح السعودي الفرنسي ترتفع إلى 290 مليون دولار في 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 08:24 صباحاً - سجل البنك السعودي الفرنسي ارتفاعا في صافي الأرباح بالربع الثاني من العام الحالي بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 1.07 مليار ريال (حوالي 290 مليون دولار)، بالمقارنة مع 837 مليون ريال (223 مليون دولار) كان قد سجلها في الربع المماثل من العام السابق.

وقال البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن سبب ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي يعود إلى ارتفع صافي الدخل بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 25.51 بالمئة والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 22.50 بالمئة.

وأضاف البيان أن هذا الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة.

كما أرجع البنك الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية إلى ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف، الرواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية.

كما ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي إلى 2.15 مليار ريال (حوالي 573 مليون دولار) بنهاية النصف الأول 2023 بنسبة قدرها 25.6 بالمئة، مقارنة بأرباح 1.7 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة بنهاية الفترة الحالية (1.70 ريال/للسهم) والفترة المماثلة من العام السابق (1.33 ريال/للسهم).

قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2023 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

ارتفع صافي الدخل والسبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 26.39٪ والذي قابله ارتفاعاً جزئياً في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 27.09 بالمئة.

هذا الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الصرف الأجنبي، والذي قابله انخفاضاً في صافي دخل المتاجرة.

هذا الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف، الرواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف التشغيلية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية والذي قابله زيادة في عكس مخصص الاستثمارات و الموجودات المالية الأخرى.