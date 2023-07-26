العالم اليوم - 850 مليون دولار أرباح "دبي الإسلامي" في النصف الأول بنمو 15%

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 09:22 صباحاً - أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي، نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2023، إذ حقق أكبر بنك إسلامي في الإمارات، أرباحاً صافية في النصف الأول بنحو 3.11 مليار درهم (850 مليون دولار)، بنمو بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع 2.7 مليار درهم (740 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2022.

وقال البنك في بيان على موقع سوق دبي، إن سبب ارتفاع الأرباح في النصف الأول يعود إلى نمو الإيرادات الرئيسية، وضبط خسائر انخفاض القيمة، وحسن إدارة التكاليف.

وفيما يلي أبرز نتائج النصف الأول:

نمو إجمالي الدخل بنسبة 49 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 9.3 مليار درهم (ما يعادل 2.5 مليار دولار)

نمو قوي في صافي الأرباح بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 3.1 مليار درهم.

توسعت الميزانية العمومية بنسبة 4.0 بالمئة حتى تاريخه من العام لتصل إلى ما يقارب 300 مليار درهم.

استمرار تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 18.2 بالمئة، بارتفاع بلغ 120 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه.

في سياق متصل، ارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 1.6 مليار درهم (440 مليون دولار)، مقارنة مع 1.35 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2022، وبنمو نسبته 18 بالمئة.