العالم اليوم - إنفلونزا الطيور تنتقل إلى قطط.. وسلطات كوريا الجنوبية تتحرك

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 10:23 صباحاً - وضعت السلطات في كوريا الجنوبية، مأوى للقطط في العاصمة سيول تحت الحجر الصحي، بعد اكتشاف إصابة قطتين بسلالة (إتش.5.إن.1) من إنفلونزا الطيور.

وقالت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية، إنه "لم يتم رصد أي حالات إصابة بهذا المرض شديد العدوى بين البشر" في البلاد.

وأوضحت في بيان، الثلاثاء، أنها المرة الأولى منذ 2016 التي يتم فيها رصد إنفلونزا الطيور في قطة في البلاد.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء، بأن القطتين اللتين ثبتت إصابتهما بالفيروس من بين 38 قطة نفقت في الآونة الأخيرة بالمأوى.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الخطر الذي يمثله الفيروس على البشر لا يزال منخفضا، لكنها أشارت إلى أن التقارير المتعلقة بالعدوى بين الثدييات بحاجة إلى "المراقبة عن كثب".

وحذرت 3 هيئات تابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، من أن الزيادة المستمرة في حالات تفشي إنفلونزا الطيور على مستوى العالم تثير مخاوف من أن الفيروس قد يتكيف ليصيب البشر بسهولة أكبر، وحثت الدول على تعزيز مراقبة الأمراض وتحسين النظافة في مزارع الدواجن.