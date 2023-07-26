العالم اليوم - بوتين يلتقي آبي أحمد في سان بطرسبيرغ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 05:18 مساءً - التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإثيوبي ـ آبي أحمد، على هامش أعمال قمة "روسيا - إثيوبيا" في سان بطرسبيرغ.

وقال الرئيس الروسي: لدنيا آفاق جيدة لتطوير علاقاتنا التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وإثيوبيا.

التعاون بين روسيا وإثيوبيا قائم بمختلف المجالات ولدينا مشاريع مشتركة من بينها مشروعات في مجال الطاقة. وعقد المنتدى الروسي الأفريقي الأول في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر 2019، وشارك فيه أكثر من 6000 شخصية من روسيا و104 دول وأقاليم.

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