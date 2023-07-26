العالم اليوم - محكمة تبرئ كيفن سبيسي من الاعتداء الجنسي على 4 رجال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 07:24 مساءً - قضت محكمة في لندن، يوم الأربعاء، ببراءة الممثل الأميركي كيفن سبيسي من اتهامات بالاعتداء جنسياً على أربعة رجال، في ختام محاكمة خضع لها النجم في العاصمة البريطانية.

وبعد شهر من المحاكمة ومداولات لهيئة المحلفين استمرت 12 ساعة و26 دقيقة، توصّلت الأخيرة إلى أنّ النجم الذي يحتفل الأربعاء بعيد ميلاده الرابع والستين، بريء من التهم التسع الموجهة ضده. وخلال النطق بالحكم، ذرف سبيسي الدموع وتوجّه بالشكر لأعضاء الهيئة عبر إيماءات.

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