العالم اليوم - رئيس بنين يتوجه إلى النيجر للوساطة بعد انقلاب عسكري

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 09:22 مساءً - يتوجه رئيس بنين، باتريس تالون إلى النيجر للقيام بوساطة بعدما عمد عناصر في الحرس الرئاسي إلى اعتقال رئيسها محمد بازوم في القصر الرئاسي، وفق ما أعلن رئيس نيجيريا بولا احمد تينوبو الأربعاء.

وقال تينوبو إثر لقائه تالون في أبوجا "سيغادر ألى هناك الآن، إنه في طريقه" إلى النيجر.

وتتولى نيجيريا راهنا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

شهدت الدولة الواقعة في منطقة الساحل أربع عمليات انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، وعدة محاولات أخرى للاستيلاء على السلطة، وقعت إحداها في عهد بازوم أيضا.

بدوره، دان الأمين العام للأمم المتحدة "بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة" في النيجر، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك إن انطونيو غوتيريش "يدين بأكبر قدر من الحزم أي محاولة لتولي الحكم بالقوة والمساس بالحوكمة الديموقراطية والسلام والاستقرار في النيجر"، و"يدعو جميع الأطراف المعنيين الى التزام ضبط النفس وضمان حماية النظام الدستوري".