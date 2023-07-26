العالم اليوم - الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 22 عاما

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 09:22 مساءً - رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاما.

وعقب اجتماعها على مدار يومين، قررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية العام الماضي.

وكان الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو الماضي، وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.

وتراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3 بالمئة خلال يونيو الماضي، نزولا من 4 بالمئة في مايو السابق له، في هبوط حاد فاق توقعات المحللين.

ويستهدف الفيدرالي للوصول إلى معدل تضخم في حدود 2 بالمئة على المدى الطويل، في وقت اقترب فعليا من تحقيق الهدف.

وتترقب الأسواق كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم، للحصول على إشارات بشأن تحركات الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مع تبقي 3 اجتماعات أخرى خلال 2023.