العالم اليوم - مقتل طيارين بتحطم مقاتلة سعودية في مهمة تدريب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 09:22 مساءً - لقى طياران مصرعهما بتحطم طائرة مقاتلة سعودية، يوم الأربعاء، أثناء مهمة تدريبة بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أنه "عند الساعة (14:28) من مساء يوم الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (إف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأشار المالكي، إلى "استشهاد طاقم الطائرة ـ رحمهما الله، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".