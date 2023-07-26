الأمم المتحدة: ندين أي محاولة لتولي الحكم بالقوة في النيجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 09:29 مساءً - قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في نبأ عاجل الأربعاء، ندين أي محاولة لتولي الحكم في النيجر بالقوة، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

في السياق، قال الرئيس بولا تينوبو التطورات في نيجيريا والأنباء التي تفيد بإغلاق الحرس الرئاسي في النيجر لمقر إقامة ومكاتب الرئيس محمد بازوم.

في بيان وقعه شخصيًا، أكد الرئيس تينوبو وهو رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لجميع الأطراف الفاعلة في جمهورية النيجر أن قيادة المنطقة دون الإقليمية وجميع لن يتسامح محبو الديمقراطية في جميع أنحاء العالم مع أي وضع يعيق الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في البلاد.

وحذر كذلك من أن قيادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لن تقبل أي عمل يعيق الأداء السلس للسلطة الشرعية في النيجر أو أي جزء من غرب إفريقيا.

بحسب صحيفة ذا صن نيجريا، انه يجب أن يكون واضحًا تمامًا لجميع السياسيين في جمهورية النيجر أن قيادة منطقة الإيكواس وجميع محبي الديمقراطية في جميع أنحاء العالم لن يتسامحوا مع أي وضع يعيق الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في البلاد.

أضاف لن تقبل قيادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أي عمل يعيق الأداء السلس للسلطة الشرعية في النيجر أو أي جزء من غرب إفريقيا.

أود أن أقول إننا نراقب عن كثب الوضع والتطورات في النيجر وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان ترسيخ الديمقراطية ورعايتها وترسيخ جذورها وازدهارها في منطقتنا.

أنا أتشاور عن كثب مع القادة الآخرين في منطقتنا وسنحمي ديمقراطيتنا التي اكتسبناها بشق الأنفس بما يتماشى مع المبدأ المقبول عالميًا للدستورية.

وبصفتي رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، أصرح دون لبس أن نيجيريا تقف بحزم مع الحكومة المنتخبة في النيجر وتنقل بنفس القدر التصميم المطلق للزعماء في منطقتنا الفرعية بأننا لن نتنازل أو نتراجع عن موقفنا للدفاع عن النظام الدستوري والحفاظ عليه.