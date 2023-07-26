مصرع 9 وإصابة 7 بفيضانات شرق أفغانستان

مصرع 9 وإصابة 7 بفيضانات شرق أفغانستانلقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرين جراء الفيضانات التي ضربت مقاطعة باروان شرق أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم حكومة المقاطعة سيد حكيم الله شاميم قوله: "إن فيضانات اجتاحت عدة قرى في ناحيتي سياجارد وشيمورتي بعد ظهر أمس الثلاثاء عقب هطول أمطار غزيرة، ما أسفر عن تدمير 200 مبنى سكني وألف فدان من الأراضي الزراعية وتدمير طريق بطول 36 كم وبعض القنوات المائية ونفوق عشرات الحيوانات.

وتنبأت هيئات الأرصاد الجوية الأفغانية بهطول الكثير من الأمطار وحدوث فيضانات في أجزاء من الدولة الجبلية خلال الأيام المقبلة.