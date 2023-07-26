حمى الضنك تقتل 201 في بنغلاديش
لقي ما لا يقل عن 201 شخص في بنغلاديش حتفهم جراء تفشي حمى الضنك، حسبما ذكرت المديرية العامة للخدمات الصحية.
وذكرت وسائل اعلام بنغلادشية اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بحمى الضنك بلغت 37688 حالة منذ يناير الماضي في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وفي الفترة من أول يناير إلى 25 يوليو من هذا العام، قالت المديرية: إن 29560 مريضا بحمى الضنك عادوا إلى منازلهم بعد تلقي العلاج من مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
ومن أجل مكافحة العدد المتزايد من حالات الإصابة بحمى الضنك، عززت السلطات الصحية في بنغلاديش التدابير الرامية إلى الحد من تكاثر البعوض وقامت بإجراء عمليات لمكافحة اليرقات.
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