العالم اليوم - النفط يتراجع 1 بالمئة بعد رفع الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر النفط يتراجع 1 بالمئة بعد رفع الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 11:22 مساءً - تراجعت أسعار النفط حوالي واحد بالمئة، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات تراجعا أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 0.25 بالمئة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.92 دولار للبرميل عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.78 دولار للبرميل، بانخفاض 85 سنتا أو 1.1 بالمئة.

وهبط كلا الخامين أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعدما سجلا أعلى مستوياتهما منذ ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء.

ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما قد يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بواقع 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بالمقارنة بتوقعات بأن تنخفض 2.35 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أيضا تراجع مخزونات البنزين والديزل بأقل من المتوقع.