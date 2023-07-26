العالم اليوم - بيل غيتس: مؤتمر COP28 في الإمارات يمثل فرصة حاسمة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يوليو 2023 11:22 مساءً - شدد الملياردير الأميركي الرائد في قضايا المناخ، بيل غيتس، على أهمية مؤتمر الأطراف COP28 الذي سيقام في دولة الإمارات نوفمبر المقبل.

وأشار غيتس إلى أن الاتجاه بعيدا عن "الوقود الأحفوري" هو أمر مهم، لكنه أكد أن بناء "مستقبل نظيف" قد يعتمد على الصناعات ذات الانبعاثات الكبيرة. وقال غيتس على حسابه بموقع تويتر: سيكون COP28 فرصة حاسمة لقادة العالم للالتقاء واتخاذ خطوات حقيقية لتسريع طريقنا نحو "صافي صفر" انبعاثات لثاني أوكسيد الكربون.

الابتعاد عن الوقود الأحفوري مهم ولا مفر منه. يجب علينا ابتكار واكتشاف ونشر حلول مناخية مهمة مع ضمان أن الأشخاص الأكثر تضررا من تغير المناخ يمكنهم أن يعيشوا حياة صحية ومنتجة.

سيتطلب بناء مستقبل نظيف وصحي ومنصف أن يكون كل جزء من المجتمع، بما في ذلك بعض القطاعات التي تقوم بانبعاثات ثقيلة لثاني أوكسيد الكربون، جزءا من الحل.

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