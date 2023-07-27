العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات ينعى أخاه الشيخ سعيد بن زايد

انتم الان تتابعون خبر رئيس دولة الإمارات ينعى أخاه الشيخ سعيد بن زايد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 01:19 صباحاً - نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.

وأعلن ديوان الرئاسة في الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من الخميس.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رئيس دولة الإمارات ينعى أخاه الشيخ سعيد بن زايد .. في رعاية الله وحفظة