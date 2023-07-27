العالم اليوم - واشنطن تطالب بـ"الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 03:22 صباحاً - دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر محمد بازوم، في وقت يُطوّق جنود القصر الرئاسي في هذا البلد الإفريقي ويزعمون أنّهم استولوا على السلطة.

وصرّح بلينكن الذي يزور نيوزيلندا "تحدّثتُ مع الرئيس بازوم في وقت سابق هذا الصباح وقلت له بوضوح إنّ الولايات المتحدة تدعمه بقوّة بصفته رئيسا للنيجر منتخبا بشكل ديموقراطي"، مطالبا بـ"إطلاق سراحه فورا".

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