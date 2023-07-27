العالم اليوم - كيم جونغ أون يلتقي وزير الدفاع الروسي في بيونغيانغ

انتم الان تتابعون خبر كيم جونغ أون يلتقي وزير الدفاع الروسي في بيونغيانغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 05:22 صباحاً - التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في بيونغيانغ، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسميّة الخميس.

وشويغو أوّل ضيف أجنبي يزور كيم منذ بداية جائحة كوفيد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة أنّ اللقاء "يشكّل فرصة مهمّة لتطوير العلاقات الاستراتيجيّة والتقليديّة بين كوريا وروسيا، وفقا لما يتطلّبه القرن الجديد".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وفدا روسيا برئاسة الوزير سيرغي شويغو سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع وسينضم إلى مجموعة صينية في زيارة عامة هي الأولى من نوعها للبلاد منذ بداية جائحة كورونا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الوفدين سيزوران البلاد على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين "ليوم النصر" الخميس في العاصمة بيونغيانغ ويرأس المجموعة الصينية عضو الحزب الشيوعي الصيني لي هونغ زونغ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تلقت دعوة من نظيرتها الكورية الشمالية وستشارك في فعاليات يوم النصر. وأضافت أن زيارة وفدها ستستمر من الثلاثاء إلى الخميس.

ومن المتوقع أن تتضمن مراسم الاحتفال موكبا عسكريا كبيرا بعاصمة كوريا الشمالية.