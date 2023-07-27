العالم اليوم - فرنسا تدين أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 05:22 صباحاً - دانت فرنسا "أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة" في النيجر، حسبما قالت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا عبر الموقع الإلكتروني لوزارتها، في وقت يُحاصر جنود القصر الرئاسي ويزعمون أنّهم استولوا على السلطة في هذا البلد الإفريقي.

وكتبت كولونا في رسالة نشرتها أيضا عبر حسابها في موقع تويتر الذي أعيدت تسميته "إكس"، إنّها "تدين بشدّة أيّ محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوّة وتنضمّ إلى دعوات الاتّحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا من أجل استعادة سلامة المؤسّسات الديموقراطيّة في النيجر." وكان قد دعا وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن إلى "الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر محمد بازوم، في وقت يُطوّق جنود القصر الرئاسي في هذا البلد الإفريقي ويزعمون أنّهم استولوا على السلطة.

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