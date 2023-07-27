العالم اليوم - كيم جونغ أون يصطحب سيرغي شويغو في جولة بمعرض للأسلحة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 07:19 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون التقى بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس الأربعاء واصطحبه في جولة بمعرض للأسلحة.

وذكر التقرير أن شويغو سلم كيم جونغ أون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتقدم كيم بدوره بالشكر لبوتين الذي أرسل وفدا عسكريا لبلاده برئاسة شويغو، لافتا إلى أن اللقاء يعمق العلاقات "الاستراتيجية والتقليدية" بين كوريا الشمالية وروسيا.

ووصل الوفد الروسي ووفد صيني إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية الذي تحتفل به كوريا الشمالية باعتباره "يوم النصر".

وتأتي الزيارة في وقت تتطلع فيه بيونغ يانغ إلى تعزيز علاقاتها مع بكين وموسكو في ظل ما تجمع العواصم الثلاثة من خلافات مع واشنطن، وفقا لرويترز.

وذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن كيم اصطحب سيرغي شويغو في جولة في معرض دفاعي أقيم للاحتفال بالذكرى السنوية للحرب.

زيارة معرض الأسحلة الكوري الشمالي

اشتمل المعرض على أسلحة ومعدات عسكرية تم تطويرها حديثا.

من بين الأسلحة المعروضة بعض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية المنصوبة على وحدات نقل وإطلاق متعددة المحاور.

أظهرت صورة أخرى ما قال محللون إنه يبدو أنه طائرة مسيرة جديدة.

ويقول البيت الأبيض إن كوريا الشمالية تدعم الكرملين في الحرب مع أوكرانيا وأنها أمدته بأسلحة من بينها صواريخ يمكن حملها على الأكتاف وغيرها من الصواريخ.

وتنفي كوريا الشمالية إبرام أي صفقات أسلحة مع روسيا.

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