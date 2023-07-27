العالم اليوم - بالفيديو.. شاهد أجمل أهداف مونديال السيدات للإيرلندية مكابي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 08:17 صباحاً - في الدقيقة الرابعة من مباراة المنتخبين الإيرلندي والكندي ضمن مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2023، والمقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، أحرزت اللاعبة الإيرلندية كاتي مكابي هدفا نادرا ولا أجمل.
وربما يكون الهدف الأجمل حتى الآن في مونديال السيدات، وفقا للإجماع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسجلت مكابي الهدف النادر من ركلة ركنية سددتها ببراعة بقدمها اليسرى حيث توجه مباشرة إلى الزاوية عن حارسة مرمى منتخب كندا، التي عجزت عن التصدي للكرة.
ولم يشفع الهدف النادر والجميل لمنتخب سيدات إيرلندا، إذ خسرن اللقاء في نهاية المباراة.
تعادل المنتخب الكندي عبر النيران الصديقة؛ حيث سجلت الهدف ميغان كونولي، مدافعة المنتخب الأيرلندي، عن طريق الخطأ في مرمى فريقها بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجلت أدريانا ليون هدف الفوز 2 / 1 للمنتخب الكندي في الدقيقة 53.
اللقاء جاء ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول.
- كان هذا الهدف هو الأول لمنتخب إيرلندا في تاريخ المونديال.
- فرط منتخب إيرلندا بتقدمه بهدف ليخسر أمام كند بنتيجة 1-2.
- الفوز هو الأول للمنتخب الكندي في البطولة، وتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.
- المنتخب الإيرلندي تلقى هزيمته الثانية في البطولة، ورصيده صفر نقاط.
- المنتخب الأيرلندي ظل في المركز الرابع الأخير بالمجموعة وودع البطولة رسميا.
- هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها منتخب إيرلندا ببطولة كاس العالم للسيدات في التاريخ.
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