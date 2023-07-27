العالم اليوم - الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار

انتم الان تتابعون خبر الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 09:22 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع الخميس مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعا على نطاق واسع.

وقال بريان لان، من شركة جولد سيلفر سنترال في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد تشهد تقلبا بسبب إشارة الاحتياطي لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام مع احتمال أن تشهد السبائك حركة صعودية طفيفة، لافتا إلى أن كل هذا يتوقف على البيانات القادمة.

ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر بناء على البيانات التالية. وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم والذي من المتوقع أن يرفع البنك فيه أسعار الفائدة للمرة التاسعة ليبدأ بعدها في اتباع نهج "يتوقف على البيانات".

التغير بالأسعار

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1977.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 0352 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1978.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.04 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.64 دولار للأونصة.