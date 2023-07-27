العالم اليوم - الإمارات دبي الوطني يحقق أرباحا تاريخية بالنصف الأول 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 09:22 صباحاً - حقق بنك الإمارات دبي الوطني في النصف الأول من العام 2023، أرباحاً تاريخية، قفزت بنسبة 130% إلى 12.3 مليار درهم (حوالي 3.35 مليار دولار)، مقارنة مع 5.3 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022، بدعم من النمو القوي للحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى جانب ّ التحسن الجيد الذي شهدته أنشطة الإقراض.

وتضاعفت أرباح الربع الثاني إلى 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مقارنة مع 3.5 مليار درهم في الربع الأول 2022.

كما يشكل الربع الثاني من عام 2023 فترة قياسية من حيث قوة الأداء، حيث نما الدخل ليصل إلى 10.8 مليار درهم، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.

وتعكس الزيادة الاستثنائية في الربح هوامش ربح أعلى ونمو الدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر نتيجة عمليات التحصيل الكبيرة.

كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته في السوق من حيث الودائع بإضافة 53 مليار درهم، من ضمنها 37 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

وتخطت الميزانية العمومية للمجموعة حاجز 800 مليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني إن سبب الارتفاع القوي لأرباح النصف الأول 2023 يعود إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 50 بالمئة ليبلغ 21.3 مليار درهم، مقارنة بـ 14.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما يعود إلى تراجع مخصصات انخفاض القيمة للموجودات المالية بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 949.1 مليون درهم مقابل 1.9 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2022، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل التشغيلي الآخر بنسبة 63 بالمئة ليصل إلى 4.4 مليار درهم مقارنة بـ 2.72 مليار درهم خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد وإنجاز صفقات إقراض رئيسية للشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 5 بالمئة، مع تحديث التوجيهات الإرشادية صعودا بنظرة إيجابية.

كما حققت جميع وحدات الأعمال في البنك نتائج أعلى من حيث الدخل والأرباح.

وأتاح استثمار المجموعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الإطلاق الناجح للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة التي تشكل قوة دافعة لنمو الأعمال.

كما ارتفعت ربحية السهم بشكل قوي بـ 138 بالمئة لتصل إلى 190 فلسا، أي بنسبة 92 بالمئة لتصل إلى 211 فلسا.